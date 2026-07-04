Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

«Криштиану Роналду сейчас больше во вред команде. Как бы он не сохранял себя, он не может дать уже того, что дал бы другой игрок на его позиции. Но Бразилия также взяла Неймара. Большие игроки нужны на турнирах, но все зависит от функционала. Думаю, португальцы не пройдут Испанию», – сказал Аршавин.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте. Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля.

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