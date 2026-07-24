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  • Родственника Роналду заподозрили в причастности к петушиным боям

Родственника Роналду заподозрили в причастности к петушиным боям

Сегодня, 20:12
3

Муж сестры Криштиану Роналду стал фигурантом полицейского расследования о петушиных боях в Бразилии.

Предприниматель Алешандри Бертолуччи, супруг Кати Авейру – сестры нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, – подозревается в причастности к схеме по разведению, подготовке и продаже петухов для проведения боев.

Полиция штата Риу-Гранди-ду-Сул провела операцию 16–17 июля с обысками в муниципалитетах Грамаду и Игрежинья. Делегат Густаво Брентано, руководивший расследованием, сообщил об обнаружении около 1500 птиц породы Mura. У части особей зафиксировали признаки жестокого обращения.

Стоимость некоторых птиц на рынке достигает 20–30 тысяч бразильских реалов. Породу Mura, по данным следствия, разводили именно для участия в боях.

Полицейские также изъяли мобильные телефоны, документы о коммерческой деятельности и единицу огнестрельного оружия. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают происхождение птиц и проверяют возможную причастность других лиц.

Адвокат Бертолуччи Лусиу ди Константину заявил, что у его клиента не обнаружили ничего противозаконного.

«Речь идет о птицеводческом хозяйстве (куры, цыплята и петухи), направленном на улучшение генетического качества птиц, с фокусом на селекцию и развитие образцов. Разведение находится под регулярным техническим наблюдением ветеринарного врача, что обеспечивает санитарный мониторинг, надлежащий уход и поддержание стандартов генетического качества», – сообщил адвокат.

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Источник: Metropoles
Саудовская Аравия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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рылы
1784913966
здесь все: бумбраш, goodwin_фксм, anatolich72, дубина и ̶д̶ю̶ш̶а̶ ̶м̶е̶т̶ё̶л̶к̶и̶н̶ шахта заполярный 🐔🐓🐷 гы-гы!
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Император 1
1784915509
Прошлый сезон петушиных боёв объедкин выиграл.
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Красногорск_Фан
1784919878
Улыбнула петушковая мафия ))) Кстати всегда было интересно как представляются представители ОПГ из города Петушки
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