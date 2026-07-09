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Сперцян обратился к болельщикам нового клуба

Сегодня, 08:17
2

Полузащитник Эдуард Сперцян сообщил болельщикам «Аль-Ахли», что собирается выиграть с клубом как можно больше трофеев.

«Я уже знаю, кто вы – 12-й игрок, который никогда не ломается. 60 тысяч, зажигающих [стадион] «Аль-Джавхару» зеленым светом. Я приехал в Джидду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми. Жду вашей энергии и готов поделиться своей с вами. Давайте творить историю! Увидимся на «Аль-Джавхаре» 💚», – написал Сперцян по-английски.

  • Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне саудовский клуб выиграл азиатскую Лигу чемпионов и сыграет в Межконтинентальном кубке.

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Источник: страница Эдуарда Сперцяна в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1783574363
А еще, кто хочет насвай?
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Цугундeр
1783574605
) Всем салам, барев и здрасьте, чёрно-зелёные братья! Здесь посылают в Европу?)
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