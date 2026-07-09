Сперцян обратился к болельщикам нового клуба

Полузащитник Эдуард Сперцян сообщил болельщикам «Аль-Ахли», что собирается выиграть с клубом как можно больше трофеев.

«Я уже знаю, кто вы – 12-й игрок, который никогда не ломается. 60 тысяч, зажигающих [стадион] «Аль-Джавхару» зеленым светом. Я приехал в Джидду, чтобы выиграть как можно больше трофеев и сделать всех болельщиков счастливыми. Жду вашей энергии и готов поделиться своей с вами. Давайте творить историю! Увидимся на «Аль-Джавхаре» 💚», – написал Сперцян по-английски.