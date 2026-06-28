Губерниев: «Сперцян выбрал прозябать за деньги»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».
Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.
«Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги – он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России – бороться за чемпионство в «Краснодаре». Каждый выбирает сам.
Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, – тоже за деньги, но за меньшие. Поэтому это его право», – сказал журналист.
- Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
Источник: «Матч ТВ»