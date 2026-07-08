Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после ухода Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого‑нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля.

Не Сперцяном единым, не думаю, что «Краснодар» станет сильно слабее без него», – сказал Губерниев.