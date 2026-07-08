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  • Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Сегодня, 14:26
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после ухода Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого‑нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля.

Не Сперцяном единым, не думаю, что «Краснодар» станет сильно слабее без него», – сказал Губерниев.

  • Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Краснодар Сперцян Эдуард Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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mikatv
1783511430
"Губерниев высказался о перспективах "Краснодара" - звучит как название монолога Петросяна.
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evgevg13
1783512172
А Губе лучше о биатлоне думать надо...
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R_a_i_n
1783512486
Краснодар станет сильно слабее без армяшки. Цифры говорят это. Если только на замену не купят сильного лега за те же 25 лимонов.
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АК 68
1783515144
Высказывания губерниева о футболе вызывают раздражение, вряд ли кому интересно его мнение.
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Литейный 4 (returned)
1783518314
Без Сперцяна максимум бронза, а без Кордобы максимум хряковское 6 место. Два симулянта и провокатора. Гыгыгы
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