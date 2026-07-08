Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после ухода Эдуарда Сперцяна.
«Краснодар» стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого‑нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля.
Не Сперцяном единым, не думаю, что «Краснодар» станет сильно слабее без него», – сказал Губерниев.
- Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: «Матч ТВ»