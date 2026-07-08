Сперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Ахли».

«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе. Спасибо за ваши слова поддержки, для меня это очень ценно!» – написал Сперцян.