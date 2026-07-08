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Сперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»

8 июля, 18:53
3

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Ахли».

«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе. Спасибо за ваши слова поддержки, для меня это очень ценно!» – написал Сперцян.

  • Сперцян будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний футболист – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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trener7
1783529943
Скинь мне по братски денежку на телефон!
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FCSpartakM
1783535249
лучше бы объяснил
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FWSPM
1783585988
Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах Ну хоть так в европе поиграет))
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