Сперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Ахли».
«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе. Спасибо за ваши слова поддержки, для меня это очень ценно!» – написал Сперцян.
- Сперцян будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний футболист – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна