Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»

Юрий Жирков высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Некоторые игроки покидают нашу лигу. Тот же Сперцян ушел из «Краснодара». Это все плохо скажется на уровне РПЛ.

Сейчас важно, какие игроки заменят ушедших из клубов нашего чемпионата. Например, Оздоев вернулся в Россию, он усилит «Краснодар».

У «Зенита» вроде как возвращаются игроки из аренд. Посмотрим, как все сложится», – заявил Жирков.