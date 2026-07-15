Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»

Юрий Жирков высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
«Некоторые игроки покидают нашу лигу. Тот же Сперцян ушел из «Краснодара». Это все плохо скажется на уровне РПЛ.
Сейчас важно, какие игроки заменят ушедших из клубов нашего чемпионата. Например, Оздоев вернулся в Россию, он усилит «Краснодар».
У «Зенита» вроде как возвращаются игроки из аренд. Посмотрим, как все сложится», – заявил Жирков.
- Предположительно, «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 25 миллионов долларов.
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: «РИА Новости»