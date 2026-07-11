Жирков впервые прокомментировал драку в любительском матче

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался об инциденте, произошедшем во время матча любительской лиги Москвы.
- Жирков ударил соперника, который жестко сфолил против него.
- От его рук пострадал Андрей Кулагин из клуба «Медила».
- Перед ударом между ними произошла словесная перепалка.
«Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, все разрешилось. Все бывает», – заявил Жирков.
- 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
- Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
- За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.
Источник: ТАСС