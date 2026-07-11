Жирков впервые прокомментировал драку в любительском матче

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался об инциденте, произошедшем во время матча любительской лиги Москвы.

Жирков ударил соперника, который жестко сфолил против него.

От его рук пострадал Андрей Кулагин из клуба «Медила».

Перед ударом между ними произошла словесная перепалка.

«Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, все разрешилось. Все бывает», – заявил Жирков.