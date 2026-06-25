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Жирков подрался в любительском матче

25 июня, 14:56
21

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ударил соперника во время любительского матча в Москве.

Футболист «Медилы» жестко сфолил против Жиркова, чем вызвал агрессивную реакцию бывшего защитника.

В итоге Юрий получил прямую красную карточку.

  • 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
  • За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (21)
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Plyash
1782389231
Жирков , похоже , спайсы скоро доведут тебя до Цугундера .
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Max-Min-vkontakte
1782390727
рукоприкладство, рукоблудие...,- какие ещё есть неправильные формы применения рук в нашем футболе?)
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VVM1964
1782391632
Конь взбрыкнул на старости лет !))...
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рылы
1782393093
по идее, в этой теме непременно должен вылезти клинер и начать не ржать - а рыдать. он всегда, годами уже, прям рыдает капсом, как широков ИЗБИЛ беззащитного судью НОГАМИ.
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Mirak92
1782393214
Умом никогда не блистал
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Semenycch
1782394444
Ну, чтобы Жиркова вывести из себя, это нужно очень постараться. Этот недобиток однозначно старался!
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Айболид
1782395055
Подрался - это когда участвовал в драке .а где здесь собственно драка ?
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...уефан
1782396065
...ну-чё, Юрок? Растряс жирок!?...
Ответить
Свинолёт
1782398877
Обспартачился Юрец.
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evgevg13
1782457194
Так подрался или ударил?
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