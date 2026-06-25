Жирков подрался в любительском матче

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ударил соперника во время любительского матча в Москве.

Футболист «Медилы» жестко сфолил против Жиркова, чем вызвал агрессивную реакцию бывшего защитника.

В итоге Юрий получил прямую красную карточку.