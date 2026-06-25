Жирков подрался в любительском матче

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ударил соперника во время любительского матча в Москве.
Футболист «Медилы» жестко сфолил против Жиркова, чем вызвал агрессивную реакцию бывшего защитника.
В итоге Юрий получил прямую красную карточку.
- 42-летний Жирков закончил карьеру в 2023 году.
- Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
- Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
- За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.
Источник: «Мутко против»