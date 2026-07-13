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  • Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян

Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян

Вчера, 21:30
2

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

«Краснодар» заработал деньги на Сперцяне, это их воспитанник. Видимо, такое было желание игрока. Понятно, что Галицкий хотел бы его удержать – это фундамент команды, связующий игрок. Для «Краснодара» это потеря. Не думаю, что у клуба была большая потребность в деньгах. Если Эдуард решил уехать и заработать, это его выбор. Не люблю считать чужие деньги.

Возможен ли для Тюкавина вариант с Саудовской Аравией? Никогда не говори «никогда». Года два назад у него было предложение, как раз, кажется, от «Аль-Ахли». Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло», – сказал Сафонов.

  • Сообщалось, что «Динамо» не согласится на трансфер Тюкавина в «Зенит» даже в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.
  • 24-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро. Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Аль-Ахли Тюкавин Константин
Комментарии (2)
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1783970398
Было...кажется...не помню...Это чей агент???
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Artemka444
1783997254
Да так и останется в динамо
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