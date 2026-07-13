Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов оценил трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

«Краснодар» заработал деньги на Сперцяне, это их воспитанник. Видимо, такое было желание игрока. Понятно, что Галицкий хотел бы его удержать – это фундамент команды, связующий игрок. Для «Краснодара» это потеря. Не думаю, что у клуба была большая потребность в деньгах. Если Эдуард решил уехать и заработать, это его выбор. Не люблю считать чужие деньги.

Возможен ли для Тюкавина вариант с Саудовской Аравией? Никогда не говори «никогда». Года два назад у него было предложение, как раз, кажется, от «Аль-Ахли». Думаю, Костя может поехать в Саудовскую Аравию, но уже после 30 лет. Два года назад Тюкавин сразу сказал, что не поедет, поэтому до официальных переговоров не дошло», – сказал Сафонов.