Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате

Максим Глушенков потребовал значительно увеличить его оклад в «Зените» из-за Константина Тюкавина.

Два месяца назад стороны были близки к продлению контракта до 2030 года с зарплатой 20 миллионов рублей в месяц и подъемными в размере 300 миллионов. Тогда переговоры приостановили по инициативе клуба.

Теперь же Глушенков просит платить ему почти в полтора раза больше – 27,75 миллиона рублей в месяц. Это связано с условиями, предлагаемыми форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

Нападающий бело-голубых в «Зенит» так и не перешел. Тем не менее, Глушенков считает, что тоже достоин такой зарплаты.

Если Максиму не сделают желаемое предложение, он грозит переговорами с другими клубами. В контракте, рассчитанном до 2028 года, это допускается, начиная с 1 января 2027-го.