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Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате

Вчера, 21:51
22

Максим Глушенков потребовал значительно увеличить его оклад в «Зените» из-за Константина Тюкавина.

Два месяца назад стороны были близки к продлению контракта до 2030 года с зарплатой 20 миллионов рублей в месяц и подъемными в размере 300 миллионов. Тогда переговоры приостановили по инициативе клуба.

Теперь же Глушенков просит платить ему почти в полтора раза больше – 27,75 миллиона рублей в месяц. Это связано с условиями, предлагаемыми форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

Нападающий бело-голубых в «Зенит» так и не перешел. Тем не менее, Глушенков считает, что тоже достоин такой зарплаты.

Если Максиму не сделают желаемое предложение, он грозит переговорами с другими клубами. В контракте, рассчитанном до 2028 года, это допускается, начиная с 1 января 2027-го.

  • В новом сезоне Глушенков забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах.
  • Отступные в его договоре для клубов из Европы – 30 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Глушенков Максим Тюкавин Константин
Комментарии (22)
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Кузьмич на трибуне
1785783840
Вот вам ещё один Деньгисов.😁
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ziborock
1785783950
Дело Денисова в Зените живет!!! Где большие деньги - там гадюшник!😂 А что, Дуран, забивший 2 мяча, обошелся более чем в 4 ляма а Глушенков 3 за игру забивает!!! Даешь зарплату Глушенкову как у Миллера!!!🤣😂😅
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"supermax"
1785784023
Дергает Зину за влажное вымя
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волчарик
1785785239
Уж слишком наглыми стали футболисты с их агентами. Мне кажется пора потолок зп вводить а не с лимитом играться. А такими запросами к арабам.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785785351
А жопень не слипнится?
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BRO_football
1785785666
И конечно же Глушенкову дадут такой оклад. Ведь госбюджет России - резиновый.
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FCSpartakM
1785786223
это больше 4 мультов долларов в год. ЛОЛ. Ну не удивлюсь, что лунтики ему такой куш выдадут. А нет, так пойдет в Динамо.
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k611
1785786890
Он ими питается что ли. Люди на 30 тыс рублей в месяц живут. А тут такой финансовый аппетит...
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шахта Заполярная
1785790445
Выпученный еще попьет кровушки у зинки. Гнилой он
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Бумбраш
1785809006
Лупоглазика на МРОТ посадить!!! Достали эти ногомячеры со своими хотелками
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