Аршавин аргументировал, почему выбравший Саудовскую Аравию Сперцян не предавал футбол

Андрей Аршавин с пониманием относится к решению Эдуарда Сперцяна уйти из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Сообщалось, что полузащитника выкупят за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1, зарплата – 6 миллионов евро в год без учета бонусов.

– Многие говорят про Сперцяна, если не сейчас, то уже в Европу вряд ли уедешь.

– Люди до 40 лет играют. Поэтому лет 14-15 у него ещe есть (смеeтся).

– Вы не разделяете мнения, что он выбрал деньги, что тоже нормально?

– Думаю, у него не было выбора. То есть на той, европейской чаше весов, просто были другие деньги и не те команды.

Одно дело, если бы его пригласили в «Милан»… В первые две-три команды из пятeрки и давали меньше денег, а он выбрал Саудовскую Аравию – так бы он предал футбол.

Не думаю, что у него было такое предложение, ради которого можно было подумать.