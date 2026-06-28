Стало известно, почему Сперцян не перешел в европейский клуб

Названа причина несостоявшегося трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в европейский клуб.

Никто в Европе не предлагал за полузащитника более 12 миллионов евро. «Быки» за такую сумму его не отпустили.

В итоге игрок сборной Армении выбрал саудовский «Аль-Ахли», который заплатит за него 25 миллионов.

Что касается зарплаты Сперцяна, то на Ближнем Востоке она удвоится по сравнению с Россией – 6 против 3 миллионов евро в год.