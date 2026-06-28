Стало известно, почему Сперцян не перешел в европейский клуб

Названа причина несостоявшегося трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в европейский клуб.
Никто в Европе не предлагал за полузащитника более 12 миллионов евро. «Быки» за такую сумму его не отпустили.
В итоге игрок сборной Армении выбрал саудовский «Аль-Ахли», который заплатит за него 25 миллионов.
Что касается зарплаты Сперцяна, то на Ближнем Востоке она удвоится по сравнению с Россией – 6 против 3 миллионов евро в год.
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова