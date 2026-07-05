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Роналду сказал, когда завершит карьеру

Вчера, 22:29

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией ответил на вопрос о своем будущем.

«Я всегда полностью отдаю себя сборной и готов помогать ей. Независимо от того, играю я или нет, у меня всегда будет важная роль в команде.

Я завершу карьеру тогда, когда сам этого захочу, а не тогда, когда этого захотите вы. Постоянно задавать этот вопрос – пустая трата времени. Я не хочу, чтобы все внимание было приковано к этой теме. Самое главное – завтрашний матч», – сказал Роналду.

  • 41-летний Роналду забил 3 гола в 4 матчах на ЧМ-2026.
  • Сборная Португалии сыграет с Испанией в 1/8 финала 6 июля. Матч начнется в 22:00 мск.
  • Срок контракта форварда с саудовским «Аль-Насром» рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: A Bola
Чемпионат мира Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану
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