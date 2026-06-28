«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

– Понятно, что это финансовый вопрос, туда все едут зарабатывать, большинство футболистов из Европы едут туда заканчивать, чтобы пополнить свой счет в банке. Думаю, переход Сперцяна обусловлен тем же. Он вправе решать свою судьбу сам. Он выбрал не спортивную, а финансовую сторону, и это его выбор. Критиковать или хвалить это не имеет никакого смысла.

– Будет ли оттуда легче уехать в Европу?

– Вряд ли. Думаю, что там просто было хорошее предложение по деньгам и с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом.