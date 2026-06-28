«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».
Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.
– Понятно, что это финансовый вопрос, туда все едут зарабатывать, большинство футболистов из Европы едут туда заканчивать, чтобы пополнить свой счет в банке. Думаю, переход Сперцяна обусловлен тем же. Он вправе решать свою судьбу сам. Он выбрал не спортивную, а финансовую сторону, и это его выбор. Критиковать или хвалить это не имеет никакого смысла.
– Будет ли оттуда легче уехать в Европу?
– Вряд ли. Думаю, что там просто было хорошее предложение по деньгам и с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом.
- Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.