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«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест

Сегодня, 16:55
16

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

– Понятно, что это финансовый вопрос, туда все едут зарабатывать, большинство футболистов из Европы едут туда заканчивать, чтобы пополнить свой счет в банке. Думаю, переход Сперцяна обусловлен тем же. Он вправе решать свою судьбу сам. Он выбрал не спортивную, а финансовую сторону, и это его выбор. Критиковать или хвалить это не имеет никакого смысла.

– Будет ли оттуда легче уехать в Европу?

– Вряд ли. Думаю, что там просто было хорошее предложение по деньгам и с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом.

  • Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • Эдуард – воспитанник «Краснодара».
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард Кирьяков Сергей
Комментарии (17)
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Damir07
1782656631
Друзья я не знаю что у человека в голове но чтобы он не делал надо уважать решение он много что сделал Какой заканчивать футбол вы о чем у вас что есть футбол у вас деревянный футбол остался и так ещё 5 лет минимум будет а он едет заработать и заодно какой ни какой футбол по играть по любому лучше чем здесь Что у вас есть один голый чемпионат он выиграл его все он все всем доказал Молодец парень удачи тебе все кто тебе пишут что то такое это завистники которые таких денег в жизни не увидят не обращай внимание Удачи тебе!!!
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Давид59
1782657303
Ну-ну. Кто бы это говорил. А Серёжа Кирьяков в Германии делал точно также. Какой клуб больше платил, туда он и ехал. И в Китай точно также поехал. Правда Карлсруэ на него совсем не в обиде. Там его до сих пор почитают.
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Garrincha58
1782658440
Кирьяков, а что толку что ты когда то выступал в Бундеслиге славы не заработал и денег тоже, а Сперцян хоть денег заработает да и поиграет за рубежом ему наверняка наш колхоз уже порядком надоел
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subbotaspartak
1782659847
– Будет ли оттуда легче уехать в Европу? - Э... Арарат, брат...
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Бумбраш
1782662184
Да не все ли равно,что будет с этим обуевшим армяшкой?...а высказывается то кто? Киричишка,кого Олег Иванович после всем известного " письма четырнадцати" охарактеризовал "этот за пару рибоковских носков мать продаст"...вывод - плевать на первого и на второго
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Кузьмич на трибуне
1782663914
Сразу вспомнил анекдот:"Два сантехника( старый и молодой )выехали по вызову на точку ремента- канализационный люк до краёв забит сточными водами. Старший берёт разводной ключ, делает глубокий вдох и ныряет в яму полную сточных вод, ререз 30 сек выныривает говорит молодому - подай вон тот ключ. Опять ныряет, и канализационные стоки резко пошли на убыль. Старший вынырнул, и говорит. Учись салага, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать. Вот так и тут. Да в Краснодаре почет, слава, капитанская повязка, а в новом клубе спокойная жизнь, и зарплата в два-три раза больше. Плевал я на славу. В новом клубе спокойная жизнь и очень хорошая зарплата.
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