Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что в сборной Бразилии нет правильной иерархии.

– В чем вы видите сейчас вину Анчелотти? Чего он не смог в сборной Бразилии?

– Я начну издалека, но пусть вас это не смущает. Мы придем к Анчелотти. Хороший тренер, плохой... Все определяет результат.

Но сейчас с футболистами управляться сложно – все миллионеры. Вокруг них крутятся персональные тренеры, агенты, няньки. Вот теперь мы дошли до Анчелотти!

Вы хоть раз видели, чтобы Анчелотти кому-нибудь пихал? Хоть раз? Я не помню – ни в «Реале», ни в сборной Бразилии!

Да, понятно, внутри него клокочет. Но Анчелотти прекрасно понимает, что главный здесь не он, а Винисиус. Или еще кто-то. А жаль.

Мне казалось, сегодняшняя Бразилия способна побороться за золото вместе с Аргентиной.

– Вот как?

– Это осталось с прежних времен, когда один чемпионат мира проводился в Латинской Америке, а следующий – в Европе. В Америке выигрывали свои, в Европе – европейцы.

– Мне Анчелотти ужасно жалко.

– А почему он оказался в сборной Бразилии? Не случайно же, а потому что те начали валиться!

Кого в Бразилии можно назвать сегодняшней звездой? Неймара, который уже давно не играет в футбол? Только Винисиуса, все! Пеле, Гарринча, Вава, Роналдиньо – все они в прошлом.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Команда проиграла Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

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