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Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб

Сегодня, 00:46

Павел Мамаев высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

  • Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

«Возможно, Сперцян решил перейти в «Аль‑Ахли», потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов.

Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу. Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат.

Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы», – заявил Мамаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Аль-Ахли Краснодар Мамаев Павел Сперцян Эдуард
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