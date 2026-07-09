Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб

Павел Мамаев высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.

Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.

26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».

Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

«Возможно, Сперцян решил перейти в «Аль‑Ахли», потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов.

Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу. Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат.

Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы», – заявил Мамаев.