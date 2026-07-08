Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом

Бывший полузащитник сборной России отреагировал на победу Аргентины над Египтом в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Швейцарией.

– Как вам камбэк Аргентины? Месси снова вытащил сборную на себе или дело во всей команде?

– Это круто! Круто, что удается увидеть такие матчи в реальном времени. Только положительные эмоции от такой игры. Вся команда сплотилась. Не зря же говорят, что Месси Богом поцелованный. Несмотря на то, что он не забил пенальти, всe равно сыграл решающую роль в результате.

– Могут ли они второй год подряд оказаться в финале?

– Почему бы и нет? У них сейчас игра со Швейцарией. Но сейчас уже такая стадия, где ничего не бывает без везения и удачи. Всe может быть.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе