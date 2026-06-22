Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду вингера «Аль-Хиляля» Малкома.

«В футболе всe возможно. Это слухи. Верить или нет… Каждый день выходят новости о трансферах. Я в это не верю. Воспринимаю как данность, когда это случается», – сказал Зобнин.

Сообщалось, что посредники предлагали красно-белым бразильца с паспортом РФ. Переход не состоится из-за слишком серьeзных финансовых условий футболиста.