Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду вингера «Аль-Хиляля» Малкома.
«В футболе всe возможно. Это слухи. Верить или нет… Каждый день выходят новости о трансферах. Я в это не верю. Воспринимаю как данность, когда это случается», – сказал Зобнин.
Сообщалось, что посредники предлагали красно-белым бразильца с паспортом РФ. Переход не состоится из-за слишком серьeзных финансовых условий футболиста.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»