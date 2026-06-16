Названа причина, из-за которой Малком, вероятно, не перейдет в «Спартак»

Посредники предлагали «Спартаку» подписать вингера «Аль-Хиляля» Малкома.

Переход игрока в московский клуб маловероятен из-за слишком серьeзных финансовых условий бразильца с российским паспортом.

Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.