Названа причина, из-за которой Малком, вероятно, не перейдет в «Спартак»

Посредники предлагали «Спартаку» подписать вингера «Аль-Хиляля» Малкома.
Переход игрока в московский клуб маловероятен из-за слишком серьeзных финансовых условий бразильца с российским паспортом.
Ранее сообщалось, что москвичи рассматривают вариант с арендой 29-летнего бразильца с российским гражданством в летнее трансферное окно с возможностью выкупа.
- В минувшем сезоне Малком провел за «Аль-Хиляль» 40 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
- Он играл в «Зените» в 2019–2023 годах.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru