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Адвокат Сафонова объяснил, зачем игрок обратился в Конституционный суд

Сегодня, 10:18
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Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова высказался об обращении в Конституционный суд.

В инстанции 7 июля приняли к рассмотрению жалобу голкипера, который оспаривает норму Семейного кодекса о долевом расчете алиментов.

У Сафонова есть дочь Майя от первого брака с Анастасией Казачек.

– Почему было принято решение обратиться в Конституционный суд?

– В 2025 году на юридическом форуме присутствовал судья Верховного суда, и тогда обсуждался вопрос о взыскании алиментов с граждан, которые получают очень значительные доходы, в пользу своих несовершеннолетних детей.

Размер взыскания, в том числе в долевом исчислении к заработку, ставился под вопрос, поскольку ребенку, что мы все прекрасно понимаем, не нужно столько много денег для того, чтобы питаться, одеваться, проживать и иметь какие-то другие потребности.

Был разговор о том, что да, действительно, этот вопрос будет обсуждаться. И на этом фоне мы решили задать вопрос Конституционному суду относительно того, действительно ли соблюдается баланс интересов при взыскании, в нашем случае с Матвея, денежных средств в таком объеме в пользу малолетнего ребенка.

Потому что, как мы знаем после всех судов, Анастасия предоставила нам выписки из банка о тратах денежных средств, что все денежные средства, которые Матвей перечислил, находятся на расчетном счете Майи. Поэтому возникает вопрос, нужно ли действительно взыскивать такие значительные суммы.

– Есть ли понимание, когда этот вопрос может быть рассмотрен?

– Конституционный суд сейчас рассматривает вопрос, будет ли он принимать вообще к производству эту жалобу. По срокам это примерно полтора-два месяца.

– Ваши дальнейшие действия, если ответ от Конституционного суда будет положительным?

– Мы будем участвовать в судебном процессе и доказывать, что норма, которая предусмотрена Семейным кодексом, не соответствует конституции.

– Нет ли опасений, что сейчас может быть негативная реакция общественности?

– Понимаете, мы используем все законные методы. Здесь нет никакого злоупотребления правом, поскольку мы действуем только в рамках правового поля. Нам предоставлено право обращения в Конституционный суд. Мы им воспользовались.

– Правильно понимаю, что со стороны Матвея нет желания не платить?

– Верно. Матвей как платил, так и платит денежные средства. Это я говорил с самого начала, даже до того, как начались все судебные процессы.

Матвей никогда не уклонялся, он всегда платил, всегда был за то, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. В том числе это свидетельствует переоформление на ребенка квартиры в Краснодаре, которая на сегодняшний момент стоит больше 60 миллионов рублей. Поэтому я считаю, что Матвей всегда очень добросовестно относился к своим обязанностям отца.

– В этой квартире сейчас проживает его бывшая супруга с дочкой?

– Да.

  • В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей.
  • В январе Крючков сообщал, что сторона игрока подала заявление о злоупотреблении правом со стороны бывшей жены футболиста Анастасии, так как она пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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1783583865
Зае...То, что написала в Конституции либеральная комиссия девяностых,под руководством Б.Н.Ельцина,корректировке не подлежит.А уж "соответствие" ей Семейного кодекса найдут.
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timismayev
1783583882
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».
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Cleaner
1783585486
Бывшая ЖЕНУШКА и АДВОКАТЫ будут ДОИТЬ Матвея, пока у него деньги не кончатся!
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СильныйМозг
1783586529
Обществу нужен прецедент. Надоели эти бабские пиявки, мужикам кровь сосать!
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