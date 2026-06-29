Кокорин высказался о трансфере Батракова в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин оценил перспективы Алексея Батракова в случае перехода из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Кто будет следующим россиянином в Европе? Были же слухи про Батракова и Кисляка. Наверное, они.

Сможет ли Батраков потянуть уровень «ПСЖ»? Самое тяжелое – куда-то перейти, а играть там... С тобой такие футболисты, которые всему научат.

Была ли уверенность, что заиграет Сафонов? Такие клубы не делают трансферы просто так. Они что-то знают», – сказал Кокорин.