Кокорин высказался о трансфере Батракова в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин оценил перспективы Алексея Батракова в случае перехода из «Локомотива» в «ПСЖ».
«Кто будет следующим россиянином в Европе? Были же слухи про Батракова и Кисляка. Наверное, они.
Сможет ли Батраков потянуть уровень «ПСЖ»? Самое тяжелое – куда-то перейти, а играть там... С тобой такие футболисты, которые всему научат.
Была ли уверенность, что заиграет Сафонов? Такие клубы не делают трансферы просто так. Они что-то знают», – сказал Кокорин.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»