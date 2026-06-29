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  • Экс-вратарь «Динамо» сказал будет ли предательством переход Тюкавина в «Зенит»

Экс-вратарь «Динамо» сказал будет ли предательством переход Тюкавина в «Зенит»

29 июня, 09:18
3

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович высказался о возможном переходе форварда москвичей Константина Тюкавина в «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы могут предложить за нападающего 30 миллионов евро.

– Все как обычно: любой более-менее попадающий по мячу футболист в РПЛ с российским паспортом автоматически переходит в «Зенит».

– 30 миллионов евро – адекватный ценник за Тюкавина?

– Такой же адекватный, как и за 90% иностранцев, которых привозит с пляжа «Зенит» [смеется]. Да, Тюкавин – футболист хороший, с российским паспортом, усилит «Зенит», но по-моему они совсем забыли дорогу в свою академию.

Забыли, что у них есть свои воспитанники, которые не хуже и где-то даже лучше того шлака, говорю сейчас не конкретно о Тюкавине, который приглашается в «Зенит». Тюкавин – классный, но стоит ли таких денег… Большой вопрос.

– Уход Тюкавина в «Зенит» можно будет считать предательством по отношению к «Динамо»?

– Нет. Если переход состоится, значит он устраивает четыре стороны: игрока, того, кто покупает, того, кто продает, и агента. Не вижу здесь моральных принципов, препятствующих переходу. Сейчас деньги решают все.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тумилович Геннадий Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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Бумбраш
1782716621
Иди смело тюкаша к последователям педофила...удачи в раздевалке
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markasergeewka
1782717062
ЧМ набирает обороты. Сейчас только побеждать на ставках. Есть сервис, что работает с 2013 года. Прогнозы играют до победы. Побеждают ежедневно. Ищи в Яндексе по фразе: «прогнозСОТКА».
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...уефан
1782717530
...если за хорошие деньги, то это уже не предательство, а трансферная целесообразность)...
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