Экс-вратарь «Динамо» сказал будет ли предательством переход Тюкавина в «Зенит»

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович высказался о возможном переходе форварда москвичей Константина Тюкавина в «Зенит».

Сообщалось, что петербуржцы могут предложить за нападающего 30 миллионов евро.

– Все как обычно: любой более-менее попадающий по мячу футболист в РПЛ с российским паспортом автоматически переходит в «Зенит».

– 30 миллионов евро – адекватный ценник за Тюкавина?

– Такой же адекватный, как и за 90% иностранцев, которых привозит с пляжа «Зенит» [смеется]. Да, Тюкавин – футболист хороший, с российским паспортом, усилит «Зенит», но по-моему они совсем забыли дорогу в свою академию.

Забыли, что у них есть свои воспитанники, которые не хуже и где-то даже лучше того шлака, говорю сейчас не конкретно о Тюкавине, который приглашается в «Зенит». Тюкавин – классный, но стоит ли таких денег… Большой вопрос.

– Уход Тюкавина в «Зенит» можно будет считать предательством по отношению к «Динамо»?

– Нет. Если переход состоится, значит он устраивает четыре стороны: игрока, того, кто покупает, того, кто продает, и агента. Не вижу здесь моральных принципов, препятствующих переходу. Сейчас деньги решают все.