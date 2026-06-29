В «Алавесе» ответили, может ли Парада перейти в «Спартак»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» о переходе защитника Виктора Парады.
– Сообщают, что «Спартак» сделал официальное предложение о переходе Виктора Парады.
– Мы находимся в процессе [переговоров], ход которого я не могу комментировать.
- 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»