В «Алавесе» ответили, может ли Парада перейти в «Спартак»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» о переходе защитника Виктора Парады.

– Сообщают, что «Спартак» сделал официальное предложение о переходе Виктора Парады.

– Мы находимся в процессе [переговоров], ход которого я не могу комментировать.