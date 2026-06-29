«Зенит» заинтересовался Робсоном

«Зенит» претендует на 19-летнего центрального защитника второй команды «Бетиса» Робсона.

Агент и окружение футболиста в ближайшие недели хотят добиться от испанского клуба выкупа контракта игрока, который выступает за анадалусийцев на правах аренды из «Палмейраса». Сумма выкупа составляет 4 миллиона евро.

В противном случае, Робсон может уйти в другую команду. «Зенит» считается главным претендентом на игрока. Им также интересуются «Шахтер», «Тоттенхэм» и «Порту».