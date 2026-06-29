«Зенит» заинтересовался Робсоном

«Зенит» претендует на 19-летнего центрального защитника второй команды «Бетиса» Робсона.
Агент и окружение футболиста в ближайшие недели хотят добиться от испанского клуба выкупа контракта игрока, который выступает за анадалусийцев на правах аренды из «Палмейраса». Сумма выкупа составляет 4 миллиона евро.
В противном случае, Робсон может уйти в другую команду. «Зенит» считается главным претендентом на игрока. Им также интересуются «Шахтер», «Тоттенхэм» и «Порту».
- В этом году 19-летний Робсон провел 7 матчей за «Палмейрас» U20. За вторую команду «Бетиса» он еще не дебютировал, оставшись на скамейке запасных в 7 встречах.
- Бразилец провел в сумме 60 матчей за «Палмейрас» U20, забил 1 гол.
- Вторая команда «Бетиса» по итогам сезоне выбыла из третьей по статусу испанской лиги в четвертую.
Источник: страница Пабло Леона в соцсети X