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  • «Это отвратительно»: в Госдуме отреагировали на отказ «Ботафого» от участия в Братском кубке

«Это отвратительно»: в Госдуме отреагировали на отказ «Ботафого» от участия в Братском кубке

29 июня, 14:29
5

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о решении «Ботафого» не участвовать в Братском кубке, который должен пройти в июле в Москве.

«На фоне допуска нашей молодежной команды на чемпионат мира U-15, взрослая команда почему-то решила отказаться от участия в турнире с российскими клубами.

Может, кто-то запугал. Хотя уже были договоренности. Вероятно, не было подтверждения от ФИФА. Поэтому клуб захотел избежать возможных последующих санкций.

Это, конечно, отвратительно, когда договариваешься, и все в последний момент слетает», – заявил Свищев.

  • У «Ботафого» были запланированы два матча в Москве – с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.
  • Они объяснили свой отказ «проблемами с календарем».
  • Бразильский клуб на 90% принадлежит американскому бизнесмену Джону Текстору.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого
Комментарии (5)
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evgevg13
1782733087
Он бы ещё ножкой топнул для убедительности
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Цугундeр
1782733112
Дурачок Свищёв не смог расшифровать аббревиатуру БРИКС (бери россию и кидай совсем) (
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Император 1
1782733520
Ну и фиг с ним
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timon2401
1782761408
Толи дело наш президент!!! Сказал что не будет повышения пенсионного возраста пока он у власти…ну и ладно, сказал и сказал!! А тут Ботафого пообещали и слились, негодяи!!
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нейтральныйкакникто
1782864645
Ну и чего так реагировать!?Отказ бразилов даёт шанс какому-нибудь российскому клубу(ТОРПЕДО, Родина ,Локомотив , на крайняк Зенит)выиграть престижный трофей!Нашли БРАТЬЕВ среди ....!!!
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