«Это отвратительно»: в Госдуме отреагировали на отказ «Ботафого» от участия в Братском кубке

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о решении «Ботафого» не участвовать в Братском кубке, который должен пройти в июле в Москве.

«На фоне допуска нашей молодежной команды на чемпионат мира U-15, взрослая команда почему-то решила отказаться от участия в турнире с российскими клубами.

Может, кто-то запугал. Хотя уже были договоренности. Вероятно, не было подтверждения от ФИФА. Поэтому клуб захотел избежать возможных последующих санкций.

Это, конечно, отвратительно, когда договариваешься, и все в последний момент слетает», – заявил Свищев.