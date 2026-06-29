«Это отвратительно»: в Госдуме отреагировали на отказ «Ботафого» от участия в Братском кубке

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался о решении «Ботафого» не участвовать в Братском кубке, который должен пройти в июле в Москве.
«На фоне допуска нашей молодежной команды на чемпионат мира U-15, взрослая команда почему-то решила отказаться от участия в турнире с российскими клубами.
Может, кто-то запугал. Хотя уже были договоренности. Вероятно, не было подтверждения от ФИФА. Поэтому клуб захотел избежать возможных последующих санкций.
Это, конечно, отвратительно, когда договариваешься, и все в последний момент слетает», – заявил Свищев.
- У «Ботафого» были запланированы два матча в Москве – с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.
- Они объяснили свой отказ «проблемами с календарем».
- Бразильский клуб на 90% принадлежит американскому бизнесмену Джону Текстору.
Источник: «Спорт-Экспресс»