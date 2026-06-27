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В «Ботафого» объяснили отказ от участия в Братском кубке

Вчера, 23:49
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Спортивный директор «Ботафого» Лео Коэльо рассказал, почему бразильский клуб не приедет в Москву на июльский Братский кубок с участием «Динамо» и ЦСКА.

– Действительно ли «Ботафого» не приедет на Братский кубок в Москву? В чем причина такого решения?

– К сожалению, это действительно так – мы не сможем приехать. Главная причина – проблемы с календарем. Мы не ожидали, что наша федерация назначит на этот период те матчи, которые в итоге были включены в расписание.

– Рассматриваете ли вы возможность провести эти матчи в России позднее?

– Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Такая возможность вполне существует, и это может произойти в будущем.

  • У «Ботафого» были запланированы два матча в Москве – с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.
  • Игра между армейцами и бело-голубыми состоится 18 июля.

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Источник: Sport24
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого Динамо ЦСКА
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pavelikrakov
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