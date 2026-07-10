«Краснодар» купил бразильца Кристиана

Полузащитник Кристиан перешел из бразильского «Крузейро» в «Краснодар», подписав контракт до 30 июня 2030 года.

25-летний бразилец будет выступать за краснодарский клуб под 18-м номером. Трансфер оформили в начале июля 2026 года.