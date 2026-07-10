«Краснодар» купил бразильца Кристиана

Полузащитник Кристиан перешел из бразильского «Крузейро» в «Краснодар», подписав контракт до 30 июня 2030 года.
25-летний бразилец будет выступать за краснодарский клуб под 18-м номером. Трансфер оформили в начале июля 2026 года.
- Кристиан Алберто Алвес Кардосо родился 19 декабря 2000 года в муниципалитете Жундиаи. Его первым профессиональным клубом стал «Атлетико Паранаэнсе», за который он провел пять сезонов.
- В активе полузащитника – 220 матчей, 26 забитых мячей и 9 результативных передач. В 2021 году Кристиан вместе с командой дошел до финала Кубка Бразилии и завоевал Южноамериканский Кубок.
- В начале 2025 года футболист перебрался в «Крузейро». За новый клуб он сыграл 80 встреч и отметился 13 голами, увеличив среднюю результативность.
Источник: официальный сайт «Краснодара»