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«Краснодар» купил бразильца Кристиана

10 июля, 16:14
22

Полузащитник Кристиан перешел из бразильского «Крузейро» в «Краснодар», подписав контракт до 30 июня 2030 года.

25-летний бразилец будет выступать за краснодарский клуб под 18-м номером. Трансфер оформили в начале июля 2026 года.

  • Кристиан Алберто Алвес Кардосо родился 19 декабря 2000 года в муниципалитете Жундиаи. Его первым профессиональным клубом стал «Атлетико Паранаэнсе», за который он провел пять сезонов.
  • В активе полузащитника – 220 матчей, 26 забитых мячей и 9 результативных передач. В 2021 году Кристиан вместе с командой дошел до финала Кубка Бразилии и завоевал Южноамериканский Кубок.
  • В начале 2025 года футболист перебрался в «Крузейро». За новый клуб он сыграл 80 встреч и отметился 13 голами, увеличив среднюю результативность.

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Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Краснодар Крузейро Кристиан
Комментарии (22)
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Бумбраш
1783689588
Вот как надо сделки проводить,тихонько,без шума,а потом оповестить всех в новостях.молодцы быки
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Император Бомжей
1783689741
Да почему клубы наши, не могут купить правого Вингера из Египта? Топовый парень! Статистика этого бразильца дно!!! 220 матчей и всего 26 передач.. Вот на кой он нужен?!
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FCSpartakM
1783690113
купили меньше, чем за 10 и дешевле рынка. Почему -то только зениту бразильцы впаривают игроков дороже, которые столько не стоят в помине.
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Цугундeр
1783690138
Судорожное приобретение. Да хоть бы я был неправ.(
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Semenycch
1783690861
Очень серьезный футболист, универсальный, может закрыть несколько позиций как в центре поля, так и на фланге! Парень на пике карьеры, в Краснодаре может подняться еще выше. Краснодар купил его дешево! Хороший трансфер!
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Император 1
1783691302
Ну такое, особенно за такую цену, вряд-ли возместит уход Сперцяна.
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Argon
1783691887
Молодцы, что без шума все провернули. Но статистика у него так себе.
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