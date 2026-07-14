«Какой позор»: только один игрок сборной Бразилии прилетел домой после провала на ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Cилва высмеял сборную страны после вылета с чемпионата мира-2026.

Во время визита в Технологический институт Мауа в Сан-Каэтану-ду-Сул Лула заявил, что делегация вернулась практически пустой. Единственным футболистом, прилетевшим в Бразилию рейсом делегации, стал Данило, защитник «Фламенго».

«Команда улетела с кучей народу, а вернулся один человек. Почти некому было возвращаться в самолете сборной. Какой позор. Вернулся только один игрок», – сказал Лула да Силва.

Президент добавил: если бы результат сложился иначе, настроение было бы совсем другим. «Если бы выиграли, все бы тут танцевали», – отметил он.

Бразилия вылетела от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:2).

Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси на «Метлайфе».

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