Зенитовец Аугусто описал Петербург двумя словами

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Первое, что меня удивило, так это сам Санкт-Петербург – это потрясающий город, и я в восторге от его красоты. Ранее я никогда не бывал в России, поэтому для меня все в новинку. В первую неделю после переезда было тяжело, но сейчас все хорошо!

С какими-то русскими традициями я еще не ознакомился, но надеюсь, что в ближайшее время смогу их испытать», – сказал Аугусто.