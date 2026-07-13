Зенитовец Аугусто описал Петербург двумя словами

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.
«Первое, что меня удивило, так это сам Санкт-Петербург – это потрясающий город, и я в восторге от его красоты. Ранее я никогда не бывал в России, поэтому для меня все в новинку. В первую неделю после переезда было тяжело, но сейчас все хорошо!
С какими-то русскими традициями я еще не ознакомился, но надеюсь, что в ближайшее время смогу их испытать», – сказал Аугусто.
- «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
- Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
- С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
Источник: «Советский спорт»