Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенитовец Аугусто описал Петербург двумя словами

Вчера, 21:04
4

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Первое, что меня удивило, так это сам Санкт-Петербург – это потрясающий город, и я в восторге от его красоты. Ранее я никогда не бывал в России, поэтому для меня все в новинку. В первую неделю после переезда было тяжело, но сейчас все хорошо!

С какими-то русскими традициями я еще не ознакомился, но надеюсь, что в ближайшее время смогу их испытать», – сказал Аугусто.

  • «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
  • Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
  • С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.

Еще по теме:
Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»
Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто 4
Впечатления Аугусто от дебюта за «Зенит» 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gek Dement
1783975531
"Та зима которая зелёная, она ещё ничего, а вот белая.." (с) переехав в Россию летом он ещё много должен испытать впереди
Ответить
алдан2014
1783998578
Думал о болотах скажет..как Бэримор 😂
Ответить
FROLL007
1783999573
Зима покажет! Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
73
Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»
15:46
Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»
15:15
11
Фото«Зенит» показал форму на сезон-2026/27
14:54
4
«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило
14:10
14
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
11
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
13:23
4
ВидеоХоланд привез с ЧМ-2026 чучело енота
13:14
2
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
2
Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции
12:39
1
Все новости
Все новости
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
15:30
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14:26
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
13:50
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
11
«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»
12:59
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
2
Экс-тренер «Спартака» – о Батракове в «ПСЖ»: «Их уровни немножко несопоставимы»
12:29
1
Фото«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
12:07
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Ростов»
11:26
10
Агент Дзюбы сказал, может ли игрок начать сезон без клуба
10:54
7
Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше
10:14
5
ФотоКлуб РПЛ расстался с центрфорвардом
09:36
Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит»
09:15
3
Парада стал игроком «Спартака»
08:17
24
ВидеоБузова перепутала футбол с хоккеем
00:47
6
Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси
00:29
Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»
Вчера, 23:59
3
Агент Дзюбы недоволен, что Артема не включили в список 33 лучших от РФС
Вчера, 23:43
4
Орлов определил главного соперника «Зенита» по золотой гонке РПЛ
Вчера, 23:37
4
Селюк ответил, когда с России снимут бан
Вчера, 23:27
7
Фото«Спортинг» подписал российского игрока
Вчера, 23:07
4
Участник ЧМ стал спортивным директором «Факела»
Вчера, 22:33
2
Тюкавин ответил на предложение от «Аль-Ахли», куда ушел Сперцян
Вчера, 21:30
2
ЖФК «Спартак» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию
Вчера, 21:27
1
Мнение Агкацева о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 21:20
1
Новая информация об уходе спартаковца Пруцева в ФНЛ
Вчера, 21:09
7
Зенитовец Аугусто описал Петербург двумя словами
Вчера, 21:04
4
Список 33 лучших от РФС назвали катастрофой
Вчера, 20:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+