Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона

Экс-нападающий сборной Бразилии Неймар совершил дорогостоящую покупку после вылета с чемпионата мира.

34-летний футболист обзавелся элитной яхтой, стоимость которой превышает 23 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей).

Длина судна составляет 46 метров, а полезная площадь – около 800 квадратных метров. Внутри расположены шесть кают, различные зоны отдыха и вертолетная площадка на верхней палубе.

Неймар назвал яхту «Enejota». Она может развивать скорость до 37 километров в час.