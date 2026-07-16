«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками

«Зенит» подключил Луиса Энрике к переговорам о переходе Данило из «Ботафого» в петербургский клуб.

Сам вингер хочет вернуться в Бразилию, и сине-бело-голубые готовы отпустить его взамен на Данило.

Задача Энрике – уговорить соотечественника присоединиться к «Зениту».

Если сделка состоится, то клуб РПЛ подпишет Данило, а «Ботафого» получит Энрике и 10 миллионов евро доплаты.