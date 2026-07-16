«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками

«Зенит» подключил Луиса Энрике к переговорам о переходе Данило из «Ботафого» в петербургский клуб.
Сам вингер хочет вернуться в Бразилию, и сине-бело-голубые готовы отпустить его взамен на Данило.
Задача Энрике – уговорить соотечественника присоединиться к «Зениту».
Если сделка состоится, то клуб РПЛ подпишет Данило, а «Ботафого» получит Энрике и 10 миллионов евро доплаты.
- Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Mash на спорте»