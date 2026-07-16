«Краснодар» перехватил игрока «Локомотива» у «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев перейдет в «Краснодар». Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.
Клубы находятся в процессе завершения трансфера. 28-летний россиянин подпишет с краснодарцами контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что на Воробьева претендует «Спартак».
- В минувшем сезоне нападающий провел 34 встречи во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь голевых передач.
- Контракт Воробьева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова