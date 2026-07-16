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«Краснодар» перехватил игрока «Локомотива» у «Спартака»

16 июля, 11:22
19

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев перейдет в «Краснодар». Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

Клубы находятся в процессе завершения трансфера. 28-летний россиянин подпишет с краснодарцами контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что на Воробьева претендует «Спартак».

  • В минувшем сезоне нападающий провел 34 встречи во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь голевых передач.
  • Контракт Воробьева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
  • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Воробьев Дмитрий
Комментарии (19)
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АК 68
1784190661
Вот и славненько. Спартаку нужен нап.в основу, на роль которого Воробьёв не тянет.
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рылы
1784191232
хана локе. воробей в краснодар, карпукас в зенит, батрак в европу. зато джикию подписали 😄
Ответить
Спартач80
1784192937
Да кто там так это полено распиарил?... Посмотрел его игру, на замену он, в основу не тянет.
Ответить
Айболид
1784195483
Во ,не нужен видите ли он им ! А если бы это не Краснодар был ,а Зенит ? Тут такой бы вой стоял неделю .
Ответить
aaaaahhhh
1784196695
не очень то и хотелось. то еще приобретение.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1784197030
недоучился, видимо) вернулся на курсы повышения квалификации..
Ответить
Император Бомжей
1784199733
Зря вы так, игрок очень хороший, он бы точно не помешал бы клубам из топ 5..
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evgevg13
1784254029
А в чём топ?
Ответить
АЛЕКС 58
1784263204
Топ-трансфер!!! Распиарили,как будто Месси подписали. Или это топ-ценник!
Ответить
_Sasha_
1784264921
Жаль, что не в Спартак. Вратаря посрали, Напа проспали))
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