«Краснодар» перехватил игрока «Локомотива» у «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев перейдет в «Краснодар». Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

Клубы находятся в процессе завершения трансфера. 28-летний россиянин подпишет с краснодарцами контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что на Воробьева претендует «Спартак».