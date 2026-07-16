ЦСКА показал новую форму, посвященную 10-летию «ВЭБ Арены»

Состоялась презентация игровой формы ЦСКА на сезон-2026/27.

Новая экипировка от компании PRIMERA посвящена 10-летнему юбилею домашнего стадиона армейцев.

«В этом году «ВЭБ Арене» исполняется 10 лет. Новая домашняя форма – дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.

Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам.

Стадион – это не только футбол и футболисты. Это сотни преданных сотрудников разных профессий, которые делают всe, чтобы болельщики находились в комфорте, чистоте и безопасности.

Это миллионы болельщиков, ради которых ЦСКА живет и играет. Клуб ценит и поддерживает каждого, кто вносит свой вклад в успехи армейцев», – говорится в пресс-релизе.