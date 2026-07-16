Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА показал новую форму, посвященную 10-летию «ВЭБ Арены»

16 июля, 19:49

Состоялась презентация игровой формы ЦСКА на сезон-2026/27.

Новая экипировка от компании PRIMERA посвящена 10-летнему юбилею домашнего стадиона армейцев.

«В этом году «ВЭБ Арене» исполняется 10 лет. Новая домашняя форма – дань любви и уважения к родному стадиону, его сотрудникам и лучшим в мире болельщикам на трибунах.

Традиционные красно-синие цвета, широкие полосы и пиксельный паттерн визуально отсылают к трибунам, с которых вы гоните армейцев к победам.

Стадион – это не только футбол и футболисты. Это сотни преданных сотрудников разных профессий, которые делают всe, чтобы болельщики находились в комфорте, чистоте и безопасности.

Это миллионы болельщиков, ради которых ЦСКА живет и играет. Клуб ценит и поддерживает каждого, кто вносит свой вклад в успехи армейцев», – говорится в пресс-релизе.

Еще по теме:
В ЦСКА прояснили статус 40-летнего Акинфеева, рискующего пропустить полсезона 2
Тренер ЦСКА ответил Бубнову, пообещавшему пройти голым по Красной площади в случае чемпионства армейцев 6
ЦСКА обратился к Романо: «Фабрицио, хватит распространять чушь» 1
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
21
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
12
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
19
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
2
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
7
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
13
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
28
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
Все новости
Все новости
Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»
16:33
1
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
16:15
2
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
13
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
28
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Семак пожаловался на высокие цены на форвардов
12:11
2
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
11:57
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение
11:17
15
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
Экс-игрок «Спартака» потроллил клуб после поражения в Суперкубке
01:22
3
«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке
01:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+