Тренер «Зенита» хочет позвать в клуб Месси

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился эмоциями от просмотра полуфинального матча между сборными Англии и Аргентины. Он признался, что хотел бы позвать в петербургский клуб Лионеля Месси.

– Смотрели ли вы вчерашний матч и за кого болели?

– Конечно, смотрел, был очень интересный матч. А еще для Аргентины игра против Англии – самое принципиальное противостояние, если не считать матчей с Бразилией. Они отдали все силы и, на мой взгляд, заслужили эту победу. После пропущенного мяча аргентинцы очень хорошо прибавили, начали «душить» соперника и создали много моментов. Я всегда болею за тех, кто заслуживает победы. Вчера Аргентина заслужила выход в финал.

– А финал будете смотреть? За кого будете болеть?

– Конечно, буду смотреть. Это будет очень хороший матч, а болеть буду за тех, кто больше заслуживает победы.

– Если бы в «Зенит» можно было пригласить какого-нибудь игрока с чемпионата мира, кого бы вы позвали?

– Мы увидели очень много классных футболистов, но если бы у меня была такая возможность, я бы позвал сюда Месси.

Аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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