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Тренер «Зенита» хочет позвать в клуб Месси

16 июля, 13:31
13

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился эмоциями от просмотра полуфинального матча между сборными Англии и Аргентины. Он признался, что хотел бы позвать в петербургский клуб Лионеля Месси.

– Смотрели ли вы вчерашний матч и за кого болели?

– Конечно, смотрел, был очень интересный матч. А еще для Аргентины игра против Англии – самое принципиальное противостояние, если не считать матчей с Бразилией. Они отдали все силы и, на мой взгляд, заслужили эту победу. После пропущенного мяча аргентинцы очень хорошо прибавили, начали «душить» соперника и создали много моментов. Я всегда болею за тех, кто заслуживает победы. Вчера Аргентина заслужила выход в финал.

– А финал будете смотреть? За кого будете болеть?

– Конечно, буду смотреть. Это будет очень хороший матч, а болеть буду за тех, кто больше заслуживает победы.

– Если бы в «Зенит» можно было пригласить какого-нибудь игрока с чемпионата мира, кого бы вы позвали?

– Мы увидели очень много классных футболистов, но если бы у меня была такая возможность, я бы позвал сюда Месси.

  • Аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
  • 39-летний Месси оформил ассистентский дубль.
  • Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Зенит Месси Лионель
Комментарии (13)
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raritet
1784198917
А ккк же Соболь???
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Давид59
1784199211
Опять заголовок! И что от того что хочет? Я тоже жениться на дочери Абрамовича хочу.
Ответить
Garrincha58
1784199948
На стажировку к Семаку?
Ответить
Цугундeр
1784200360
)) А не замахнулся- ли наш Вильямчик на "не побоюсь этого слова".))
Ответить
Александр52
1784201542
Месси сам в состоянии купить Зенит и выгнать из него всех этих говоронув. Лучше бы готовили молодых русских пацанов, чем болтать.
Ответить
Beskow
1784203336
Чемпион Мира к чемпионам по вылетам в ПЕРДИВ, куда мир катится..
Ответить
R_a_i_n
1784204286
Не иначе Сирожа науськивает)
Ответить
нейтральныйкакникто
1784212832
Что за журналюги-все слова переврут!. Потом ещё обижаются что с ними мало кто хочет общаться!!!)))
Ответить
Бумбраш
1784253002
Что же с цыганами бездонный бюджет и безнаказанность делает
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