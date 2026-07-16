Раскрыт разговор Беллингема с Месси в полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, о чем говорил с Лионелем Месси в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Аргентины.

«Мы обсуждали нарушение правил. Ничего серьезного. Каждый раздует из этого большую проблему, но ничего серьезного не произошло.

Мне показалось, что в предыдущем эпизоде был фол. Месси сказал: «Что насчет того, как вы против меня сыграли?» Я ответил: «Ты достаточно силен, чтобы выдержать это». Понимаете, о чем я?

Я на стороне проигравших, очень больно, но это привилегия – сыграть против одного из лучших», – сказал Беллингем.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

Аргентина поборется за трофей с Испанией, Англия сыграет с Францией в матче за третье место.

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