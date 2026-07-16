Реакция Бекхэма на вылет сборной Англии с ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

«Наши сердца разбиты, но вдохновляющие воспоминания о турнире останутся с нами навсегда…

Спасибо нашей команде, нашим болельщикам и всей нашей стране за то, что вы подарили нам на этом чемпионате мира», – написал Бекхэм в соцсетях.

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