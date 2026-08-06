Даку назвал причину перехода в «Спартак»

Мирлинд Даку поделился впечатлениями от перехода в «Спартак». Албанский нападающий заявил, что хочет выигрывать с клубом трофеи.

– Твой девиз – No risk, no story. Переход в «Спартак» – тоже риск?

– Это риск, чтобы выиграть здесь трофеи. Если не рисковать, то не будет красивой истории. Я пришел сюда выиграть титулы и сделать людей здесь счастливыми.

– Ты много сезонов подряд забиваешь много мячей, но трофеев в твоей карьере пока нет.

– Да, поэтому для меня важно, что «Спартак» хорошо начал чемпионат и прямо заявляет о цели стать чемпионом. Я готов к этой борьбе. Надеюсь, смогу помочь добиться цели. «Спартак» не был чемпионом десять лет, верно? Очень хочу достичь этой большой цели.

– А сколько хочешь забить за сезон? У тебя уже есть два мяча.

– Да, уже забил дважды. Но в интервью никогда не называю каких-то конкретных цифр. Просто хочу отличаться, а в конце выиграть чемпионат и Кубок. Клуб и его болельщики заслуживают трофеев. Готов отдавать ради этого все, на что способен.