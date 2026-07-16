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Оуэн – о вылете сборной Англии с ЧМ: «Мы лучше Аргентины»

16 июля, 11:00
16

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

  • Англичане вылетели с турнира, уступив со счетом 1:2.
  • Команда Томаса Тухеля вела 1:0 до 85-й минуты.
  • Англичане сыграют в матче за третье место.

«Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0 (против сборной Франции). Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница?

Мы лучше Аргентины. У меня в этом нет сомнений. Но мы заслужили поражение. Счет мог быть и 4:1.

Выход еще одного защитника на поле при счете 1:0. Какой посылается сигнал?

Я писал об этом после матча со сборной Мексики. Результат всегда будет таким же, пока мы не поймем, что смелость и отвага – это контроль мяча под давлением, а не выбивание его подальше.

У нас искренние футболисты. Они могут гордиться собой. Они регулярно доходят до решающих стадий крупных турниров.

Убежден, что при наличии чуть большего тактического чутья мы стали бы чемпионами Европы (в матче против Италии на «Уэмбли»), и мы были бы в шаге от титула чемпионов мира», – сказал Оуэн.

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Источник: твиттер Майкла Оуэна
Чемпионат мира Аргентина Англия Оуэн Майкл
Комментарии (16)
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mihail200606
1784189823
Были ...в 98м...
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Интерес
1784190328
Сделайте всем по нашейной табличке "Мы лучшие" и пусть их гордо носят везде.Канцлер Мерц тоже похвалил сборную страны за отличную игру.Им предоставлен летний отпуск...
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САДЫЧОК
1784190697
Лучше, то Лучше. Только недотренер Тухель выстроил автобус и только он проиграл матч. И это с Кейном и Беллингемом додумался этот чёрт. Это позорище изначально было провальным назначением.
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Cleaner
1784191016
Трепло Оуэн англосакское. Вчера ВСЕ видели, кто сильнее на поле!
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АЛЕКС 58
1784191369
Не помог лучшим тухельский двухэтажный автобус. Гномы его растоптали. даже верховую игру выиграли у дылд ростом в 2 метра. ещё трёшка могла влететь если бы не вратарь и штанги.
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Цугундeр
1784191947
) Вы там это...,"правьте морями" , кароче.))
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subbotaspartak
1784192685
Англичане везде сык ло трусливое, подлое, гнусное... и Битлз...
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Бан
1784194013
Англичан должен тренировать английский тренер, потому что у них есть свой стиль. Как и бразильцев. Хотя и Тухель, и Анчелотти прекрасные тренера.
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zlobny_zenitos
1784205182
Неплохой был футболист, НО, они всегда хорошие такие, ха ха. Только ничего никто из них не добился...Только трындеть могут, ***** мутить и пиратствовать на морях...подлые типы...
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Айболид
1784207193
Штаааа ?! Да вас во втором тайме арги тупо "дожали" . Бесхребетники чОртовы !
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