Тухель объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги проигранного матча 1/2 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Мы разочарованы. Наша команда была очень близка к победе, но упустила множество моментов и стала слишком пассивной после забитого гола. Мы не смогли завладеть мячом, у нас было много неточных передач и ударов.

Замены? Я хотел помочь игрокам. Было решено перестроиться на схему с пятью защитниками, потому что свободного пространства было слишком много.

Аргентинцы выигрывали каждый верховой мяч, все время делали длинные передачи, поэтому мы стали играть в пять защитников, чтобы уменьшить свободное пространство и быть сильнее в верховой борьбе.

Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то пойдет не так, легко сказать, что план был неправильным», – сказал Тухель.

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