Руни объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

«Началась настоящая паника. Нельзя повести в счете, а потом отступать. Отдать мяч и отдать возможность на то, чтобы забить второй гол. Нужно было наступать, когда Аргентина была вынуждена давить, чтобы вернуться в игру.

Футболист находится на поле, команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения... В этот момент теряешь веру. Начинаешь думать: «Мы будем сидеть в обороне. А как же нам из этого выпутаться?».

Мы создали себе отличную ситуацию, но потом не знали, что делать. Мы отступили, позволили сопернику на нас навалиться. Они создали множество моментов, а потом мы сломались. Большое разочарование», – сказал Руни.

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