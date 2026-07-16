Мостовой тремя словами описал камбэк Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на результат полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.
«Как так-то?» – написал Мостовой в телеграм-канале.
- Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
- 39-летний Месси оформил ассистентский дубль.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.
- Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»