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  • Мостовой тремя словами описал камбэк Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ

Мостовой тремя словами описал камбэк Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ

16 июля, 08:56
7

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на результат полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

«Как так-то?» – написал Мостовой в телеграм-канале.

  • Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
  • 39-летний Месси оформил ассистентский дубль.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.
  • Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Аргентина Англия Мостовой Андрей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1784184052
как как? у них есть Месси, а у других нет вот и весь ответ
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Интерес
1784186877
Очень содержательный комментарий, воистину царский!!!
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svan61
1784205261
ему не по силам и уму это понять
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нейтральныйкакникто
1784213279
Всего-то??!!Благо Трухель футбольный человек, а то Мостового бы понесло- не остановился бы так скромно в своей ПЕСНЕ!!)
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