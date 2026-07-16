Мостовой тремя словами описал камбэк Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на результат полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

«Как так-то?» – написал Мостовой в телеграм-канале.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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