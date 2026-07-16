Реакция Хабиба на волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост по итогам матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Отвечаю, просто духом взяли аргентинцы. Может, я что-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону и так рано? Ну поиграйте вы дальше в футбол. Просто сели и ждали, пока им забьют два гола.

Короче, нас ждет фантастический финал Аргентина – Испания. Я даже не знаю, кто тут фаворит. Этот чемпионат мира выдался просто фантастическим.

Поздравляю фанатов Аргентины – это ваш вечер», – написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.

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