Семин сказал, как Англия может победить Аргентину в полуфинале ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Игра пройдет сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

Победитель этой пары сыграет в финале чемпионата мира с Испанией.

«В сегодняшнем полуфинальном матче я никому из команд не отдам какого-либо предпочтения. Но болею за сборную Аргентины.

Почему? Потому что там играет Лионель Месси, и я давно болею за Аргентину.

Наверное, шансы англичан на победу зависят от того, смогут ли они закрыть Месси. Но сложно сказать, насколько у них это получится.

Потому что Месси – игрок эпизода и может предрешить исход матча», – заявил Семин.

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