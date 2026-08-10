Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»

Бывший нападающий «Спартака» Юрий Семин высказался о поражении от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Мне матч очень понравился и атмосферой, и огромным количеством болельщиков, и прекрасным представлением перед футболом. Да и сам футбол был высокого уровня. Обе команды показали, что на сегодняшний момент они готовы бороться за чемпионство. Кто из них будет выше?

На сегодняшний момент «Краснодар» победил закономерно, потому что они играли более надeжно. «Краснодар» был хорош в оборонительных действиях – не четыре защитника, а именно всей командой. То они периодически прессинговали «Спартак» на чужой половине, то они плотно и правильно отходили назад, где у спартаковцев практически не было простора. «Краснодар» в хорошем физическом состоянии. Хочу сказать, что Мусаев просто молодец! Его команда, которая видит все свои маленькие нюансы», – сказал Сeмин.