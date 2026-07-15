Англия и Аргентина установили антирекорд ЧМ

Сборные Англии и Аргентины проводят матч 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

За первые полчаса игры команды не нанесли ни одного удара по воротам.

Это первый подобный случай в истории турнира. Соответствующая статистика ведется с 1966 года.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован тоже в матче английской сборной на текущем ЧМ – против Норвегии в 1/4 финала. Тогда первый удар был нанесен на 29-й минуте.

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