Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Испании повторила мировой рекорд

15 июля, 14:52

Испания победила Францию со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026.

Команда Луиса де ла Фуэнте продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 37 матчей.

Это повторение мирового рекорда, установленного сборной Италии в период с 2018 по 2021 год.

  • В последний раз испанцы уступали 1204 дня назад, потерпев поражение от Шотландии в отборе Евро-2024.
  • В расчет берется только основное время (90 минут) без дополнительных таймов и серии пенальти.
  • Испания одержала 28 побед и 9 раз сыграла вничью.
  • Следующий матч – финал ЧМ-2026 против Англии или Аргентины (19 июля, 22:00 мск).

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Дешам побил рекорд ЧМ 48-летней давности 1
Чемпионат мира 2026, 15 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 74
Источник: Opta
Чемпионат мира Испания Франция Италия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыт новый клуб Салаха
20:16
3
«Зенит» отказался от экс-форварда «Реала»
20:10
4
На «Матч ТВ» объяснили, почему игры ЧМ-2026 комментировали из Москвы, а не из США
19:59
Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву
19:52
Романо назвал нового тренера сборной Франции
19:25
1
Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком»
19:17
5
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
18:28
1
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
18:13
5
«Краснодар» продал Олусегуна принципиальному сопернику
18:06
7
Фото«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера
17:41
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА обозначил, чему можно поучиться у сборной Аргентины
18:42
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
18:28
1
ФИФА уличили в том, что она «раздвинула булочки перед США»
16:49
2
Елагин описал Месси одним словом
16:20
ВидеоФИФА показала перстни для победителей ЧМ-2026
14:37
5
ФотоВ ФИФА прокомментировали скандальный баннер Аргентины
14:12
1
Мостовой – о Месси: «Волтузит всех молодых, сделал пас, который люди двумя ногами не отдадут»
12:45
8
Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»
12:02
6
Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»
11:29
10
Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо
11:17
1
ВидеоСудья заплакал после назначения на финал ЧМ-2026
11:01
8
Где смотреть матч Франция – Англия: во сколько прямая трансляция 19 июля 2026
10:35
ФотоНазваны судьи на финал ЧМ-2026
08:59
3
Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной
08:30
Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
01:49
5
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона
01:25
6
Семин определил главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч» – это не Месси
01:13
2
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
01:07
Мостовой встал на защиту Тухеля: «Мне непонятна критика»
01:01
3
Роналду установил антирекорд чемпионата мира
00:43
3
Глушаков одним словом описал теорию заговора о помощи Аргентине на ЧМ-2026
00:29
5
Отец Ямаля объяснил, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026
00:21
3
Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic
Вчера, 23:59
3
Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника
Вчера, 23:30
3
Только два игрока совершили 20+ обводок на ЧМ-2026
Вчера, 23:00
1
Футболисты сборной Англии были шокированы решениями Тухеля в полуфинале ЧМ-2026
Вчера, 22:31
4
Трамп лично вручит кубок мира после финала ЧМ-2026
Вчера, 22:01
2
Два основных игрока сборной Испании испытывают дискомфорт за три дня до финала ЧМ-2026
Вчера, 21:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+