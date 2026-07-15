Сборная Испании повторила мировой рекорд

Испания победила Францию со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026.

Команда Луиса де ла Фуэнте продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 37 матчей.

Это повторение мирового рекорда, установленного сборной Италии в период с 2018 по 2021 год.

В последний раз испанцы уступали 1204 дня назад, потерпев поражение от Шотландии в отборе Евро-2024.

В расчет берется только основное время (90 минут) без дополнительных таймов и серии пенальти.

Испания одержала 28 побед и 9 раз сыграла вничью.

Следующий матч – финал ЧМ-2026 против Англии или Аргентины (19 июля, 22:00 мск).

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