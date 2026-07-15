Фабрицио Романо дал инсайд по смене главного тренера в сборной Франции

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции вместо Дидье Дешама.

Однако подписание всех документов и официальное назначение произойдет только после завершения ЧМ-2026.

Зидан на протяжении восьми месяцев отказывался от рассмотрения других предложений ради работы во французской сборной.

Франция в полуфинале ЧМ-2026 проиграла Испании – 0:2.

Последним для Дешама станет матч за 3-е место против Англии или Аргентины.

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