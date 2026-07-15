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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Фабрицио Романо дал инсайд по смене главного тренера в сборной Франции

Фабрицио Романо дал инсайд по смене главного тренера в сборной Франции

15 июля, 15:28
3

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции вместо Дидье Дешама.

Однако подписание всех документов и официальное назначение произойдет только после завершения ЧМ-2026.

Зидан на протяжении восьми месяцев отказывался от рассмотрения других предложений ради работы во французской сборной.

  • Франция в полуфинале ЧМ-2026 проиграла Испании – 0:2.
  • Последним для Дешама станет матч за 3-е место против Англии или Аргентины.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Чемпионат мира Франция Дешам Дидье Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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рылы
1784119387
пипец инсайд, все и так знают, что дешам покинет сборную после чм, о чём он сам объявил давным-давно, и что зидан годами ждёт это место.
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FFR
1784126531
Давно пора, Дешам задержался, пора уступить дорогу Зидану.
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САНЁК17
1784135207
С Зиданом игра должна пройти успешно.
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