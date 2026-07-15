Экс-арбитр РПЛ отреагировал на претензии к судейству в матчах Аргентины на ЧМ-2026

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров высказался о том, справедливо ли судят сборную Аргентины на чемпионате мира.

«Будем говорить как есть: четверть мирового населения не будет следить за футболом, если убрать из него Месси. Поэтому я могу понять, почему его не удалили за тот эпизод в матче с Алжиром – интерес к матчу резко упал бы.

Нельзя терять таких людей. Месси – один из самых лояльных и уважающих соперников футболистов. Но у судей не должно быть двойных стандартов. Решение нужно принимать по правилам.

Что касается жалоб Швейцарии и Египта – какой в них смысл? Их же не вернули на поле, результат останется. Аргентина играет в полуфинале, может стать чемпионом.

Кто помогает Месси забивать? Кроме его партнeров – никто. Всe остальное – разговоры», – заявил Егоров.

Аргентинцы – действующие победители турнира.

Их матч с Англией в 1/2 финала ЧМ-2026 пройдет сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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