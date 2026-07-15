Быстров объяснил, почему Аргентина пройдет Англию в полуфинале ЧМ-2026

Владимир Быстров считает, что сборная Аргентины победит Англию в 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Аргентинцы – действующие победители турнира.

Их матч с англичанами пройдет сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

«Сборная Аргентины обыграет Англию и выйдет в финал ЧМ-2026. ФИФА тащит Месси в финал всеми силами. Люди не замечают симпатий судей.

На этом турнире ему помогают. И помогут в матче с Англией, если у Аргентины не пойдет игра», – сказал Быстров.

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